بكثير من الرومانسية.. سيرجيو راموس يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: برومانسية عالية، والكثير من عبارات الحب والمديح والغزل، احتفل لاعب نادي باريس سان جيرمان، سيرجيو راموس بعيد ميلاد زوجته الصحافية والممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية، بيلار روبيو.

واعتبر النجم الإسباني نفسه أكثر الناس حظاً على وجه الأرض، قائلاً: “إذا قيست الحياة بالأشخاص الذين يرافقونك فيها.. فأنا أكثرهم حظاً”، وأكمل كلامه بتقديم الشكر لحبيبته، التي وقفت بجانبه في كل التحديات بكل قوة وشجاعة، وكانت قادرة على رسم الابتسامة عليه، وعلى عائلته من الداخل والخارج.

نجم ريال مدريد السابق استرسل بتهنئته لحبيبته في عيد ميلادها، مبيناً أنه هو صاحب الحظ بوجودها في حياته، خاتماً رسالته الطويلة بالقول: “نحن نحبك بجنون يا حبيبتي”.

ونشر سيرجيو راموس رسالته لزوجته، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، الذي يوجد به قرابة الخمسين مليون متابع، مرفقاً هذه الرسالة بمجموعة من الصور لعارضة الأزياء الإسبانية، وصورة له برفقتها بالإضافة إلى صورة لهما رفقة أولادهما الأربعة، وقد التقطت جميع هذه الصور في باريس، ويبدو أنها التقطت حديثاً بهذه المناسبة التي احتفى بها النجم الإسباني ذو الشعبية الخارقة في العالم.

وبعد ساعات قليلة، أعادت الممثلة الشهيرة نشر ذات الصور التي نشرها زوجها، مقتبسة منه ما كتبه في رسالته، فقالت: “إذا قيست الحياة بالأشخاص الذين يرافقونك فيها فأنا أكثرهم حظاً.. أشكرك يا حبيبي على مساعدتي في كل تحدٍّ”. وأكملت بيلار روبيو رسالتها بذات الكلمات التي كتبها زوجها، مع تغيير الخطاب لتكون موجهة منها إليه.

وعرف قائد منتخب إسبانيا بحبه الكبير لزوجته، وشهدت علاقتهما العاطفية استقراراً كبيراً، كما عرفا بدعم بعضهما بعضاً دائماً، واشتهرت النجمة الإسبانية بدفاعها الشرس عنه في جميع المواقف، التي مر بها عبر مسيرته الرياضية الطويلة.

وتعتبر بيلار روبيو من المشاهير في إسبانيا بعد عملها في عدة مجالات، سواء في الصحافة أو التقديم التلفزيوني أو ظهورها كممثلة وعارضة للأزياء، ويتابعها أكثر من سبعة ملايين شخص عبر حسابها في “إنستغرام”.

ولطالما خطفت روبيو الأنظار بإطلالاتها، خاصة تلك الاحتفالات الرسمية التي يقيمها فيفا أو الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مرافقة دائمة لزوجها في جميع المناسبات.