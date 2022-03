هذه الأفلام تستحق المشاهدة.. تعرض حاليًا في صالات السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عودة دور السينما مرة أخرى إلى الحياة، نظرًا لأن العروض السينمائية تعود ببطء إلى الشاشة الكبيرة مقارنة بخدمات البث المباشر، نحن هنا لفرز أفضل ما يعرض في السينما حالياً ويستحق المشاهدة.

تحقق من أفضل 10 أفلام في دور العرض الآن:

1. scream

إذا كنت من محبي أفلام الرعب، يعد الجزء الخامس من سلسلة أفلام scream الأفضل بالنسبة لك في الوقت الحالي، فقد تم طرح الفيلم في شهر يناير الماضي، ولايزال يحصد المئات من الدولارات يومياً بسبب المشاهدات العالية حول العالم.

تدور أحداث الفيلم حول وجود قاتل يرغب في التخلص من البطلة، وعند معرفتها تقوم بالاستعانة بـ”سيدني” لتخلصها من هذا السفاح، الفيلم من إخراج “يلر جيليت، مات بيتينيلي أولبين”، ومن بطولة “نيف كامبيل، وكورتني كوكس، ودافيد أركيت، مارلي شيلتون”.

2. The Worst Person in the World

يعد الفيلم النرويجي The Worst Person in the World من أحدث الأفلام المطروحة في دور السينما، وهو من ضمن قائمة الأفلام المُرشحة لجائزة أوسكار 2022، وتدور أحداثه حول الشابة جولي التي تبحث عن تحقيق ذاتها مهنياً وعاطفياً واجتماعياً عبر أربع سنوات، بعد نيلها شهادة الثانوية، ودخولها الجامعة.

3. Marry Me

حتى الآن، حصد الفيلم الرومانسي Marry Me المركز الثالث في عام 2022 من حيث الإيرادات، فقد وصلت إلى 8 ملايين دولار، بعد أيام قليلة من عرضه في دور السينما.

يعود ذلك إلى أبطال العمل الرومانسي “جنيفر لوبيز، مالوما، أوتكارش أمبودكار، سارة سيلفرمان، وجون برادلي”، وتدور قصته حول نجم الموسيقى الشهير، الذي يقرر الزواج في حفل ضخم أمام الجماهير، ولكن قبل الزفاف تعرف الحبيبة بخيانة حبيبها لها، فتقرر الزواج من شخص غريب يوجد في هذا الحفل.

4. All My Friends Hate Me

في الانتقال من المأوى الذي توفره الجامعات إلى العالم الحقيقي، نميل إلى ترك الأشخاص الذين نهتم بهم في الماضي، هذا ما يدور حوله فيلم All My Friends Hate Me، الذي يستحق المشاهدة.

5. The 355

واحد من ضمن أحدث الأفلام التي طرحتها هوليوود في بداية عام 2022، ويدور حول مجموعة من النساء يتحدين مجموعة تسمى “The 355″، مكونة من جواسيس يتصدون لخطر سوف يغزو العالم.

6. ambulance

من أفلام الجريمة المنتظرة، حيث يعد من أفضل أفلام 2022 التي تستحق المشاهدة، فهو يدور حول أحداث درامية بعد محاولة مجموعة من اللصوص سرقة بنك، لكنهم يقعون في أخطاء تفشل خطتهم للسرقة.

7. Death on the Nile

يعد فيلم Death on the Nile، الجزء الثاني من الفيلم الشهير Murder on the Orient Express، الذي يستكمل التحقيق في جريمة قتل راح ضحيتها رجل أميركي ثري، كان يسافر على متن قطار الشرق السريع، الذي يعد أسرع قطارات العالم قاطبة، ويصبح هناك 13 شخصًا وقعوا ضحية الاشتباه في القتل، ولن يغادروا القطار حتى يتعرفوا على القاتل.

8. the batman

وقعت بعض التغييرات والتحديثات على شخصية the batman، التي نعرفها منذ زمن، حيث قدم فيلم the batman 2022، قصة شاب محطم يحارب بعض القضايا وحوادث القتل التي وقع فيها رغماً عنه، ويقدم بطله روبرت باتينسون لأول مرة شخصية بطل خارق، خلفاً لأسماء كبيرة من الفنانين، على رأسهم: بن أفليك، وكريستيان بيل.

9. الجريمة

يقدم الفنان المصري، أحمد عز، نوعاً جديداً من الأفلام التشويقية، من خلال فيلم الجريمة الذي تدور أحداثه حول شخصية عادل المصاب بمرض نفسي، والذي يستعيد ذكرياته كاشفًا خفايا إجرامية في ماضيه الغامض، وأثناء سرد تلك الذكريات تتضح ملابسات اختفاء زوجته نادية، واستمرارية مطاردة شبحها له. الفيلم من بطولة (أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، ورياض الخولي)، ومن إخراج وتأليف شريف عرفة.

10. من أجل زيكو

واحد من أشهر الأفلام المصرية في الأسواق العربية الآن، حيث تقدم الفنانة منة شلبي والفنان كريم محمود عبدالعزيز، فيلماً درامياً كوميدياً، تدور أحداثه حول عائلة بسيطة، يفوز ابنها الصغير “زيكو” بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، فينطلقون معًا في رحلة من أجل حضور المسابقة، ويقع لهم العديد من المفارقات خلال الرحلة التي تمتد لمدة يومين.