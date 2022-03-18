سيف نبيل يحقق مزيدًا من النجاح.. “قصة حبنا” ترند لأسبوع كامل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أقل من أسبوع، حقق النجم العراقي سيف نبيل أكثر من مليوني مشاهدة لأغنيته الجديدة “قصة حبنا” التي لحنها بنفسه، وكتب كلماتها سيف الفارس، ووزعها موسيقياً المبدع عمر الصباغ، محققاً رقماً قياسياً جديداً على يوتيوب.

أطلّ سيف نبيل في فيديو كليب “قصة حبنا” بمشاهد من كواليس تسجيل الأغنية في استوديو عمر صباغ في لبنان. كما ظهر “صباغ” مع سيف ببعض اللقطات التي عكست أجواء التحضيرات في الاستوديو وأعطت الفيديو بعدًا أكثر واقعية.

يذكر أن أغنية “قصة حبنا” تحصد تفاعلًا واسعًا منذ صدورها، كما تتصدّر قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا (Trending) على موقع “يوتيوب”، في لبنان والإمارات والسعودية وعدد من البلدان العربية.

وكان سيف نبيل قد أصدر مؤخرًا أغنية أخرى بعنوان “عالعالم” من كلمات وألحان سيف الفارس وتوزيع عمر صباغ، وحمل الكليب توقيع المخرج أحمد المنجد.