شكرا لقرائتكم خبر عن الراقصة مينفعش تمتلك فيلا علشان البنات ميشتغلوش رقاصات.. طرائف الرقابة زمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قديماً كانت الرقابة على المصنفات الفنية تتعسف أحياناً عندما تعرض عليها بعض المشاهد فى الأفلام أو السيناريوهات وتتحفظ كثيراً على مشاهد القبلات والحب والغرام، وهو ما نتج عنه العديد من المواقف الطريفة التى حكاها رواد الفن وعالقته.

ومن بين هذه المواقف مع حدث مع المخرج الكبير حلمى رفلة الذى عرض على الرقابة سيناريو أحد أفلامه ، وكان الفيلم يحتوى على مشهد يقول :" وتجلس الراقصة فى صالون فيلتها" وتوقف الرقيب عند هذه الجملة ثم حذفها ، فسأل حلمى رفلة عن سبب حذف هذه الجملة من المشهد، فقال الرقيب :" مايصحش يا أستاذ تخلى الرقاصة تعيش فى فيلا ، بالشكل ده كل البنات هيحبوا يشتغلوا رقاصات".

وفى أحد الأفلام كان هناك مشهد يجسد عازف قانون يحاول دخول بيت أقيمت فيه حفلة زفاف ، فيمنعه البواب ويحطم له آلته الموسيقية ، فيقول له العازف : " كسرتوا القانون: ياللى متفهموش فى القانون" ، فاعترض الرقيب على هذه الجملة وحذفها ، قائلاً :" تحذف لأن بها تورية ويمكن أن تفهم بمعنى أخر"

يذكر أن الفنان الكبير يوسف وهبى تعرض للعديد من المواقف مع الرقابة قديماً، ومنها عندما عرض أحد أفلامه وكان ضمن الفيلم مشهد يقبل فيه البطل زوجته فى الفيلم قبلتين على وجنتيها، ولكن أحد الرقباء شطب هذا المشهد.

وأوضح يوسف وهبى أنه تعجب من حذف هذا المشهد وذهب ليتناقش مع الرقيب، ويسأله عن أسباب الحذف، فقال له الرقيب :" ولزوم القبلات إيه ؟

وتابع الفنان الكبير أنه حاول الاحتفاظ بهدوء أعصابه، وأكد للرقيب أن سياق المشهد والرواية يقتضى ذلك ، علاوة على أن تقبيل الخدود ليس فيه ما يخدش الحياء أو يخل بالأداب طبقا لتعليمات الرقابة، فضلا عن أن الأفلام الأجنبية التى كانت تعرض فى مصر وقتها كانت تحتوى على العديد من القبلات التى قد تستغرق احياناً ثلاثة أرباع الفيلم.

وأشار يوسف وهبى إلى أن الرقيب لم يقتنع بكلامه، ولكنه أراد أن يجامله ، فأمسك بقلمه الأحمر وكتب ملاحظة تقول :" يكتفى بقبلة واحدة بدل قبلتين"