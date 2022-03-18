مسلسلات رمضان2022.. روبي تعلق على البرومو الرسمي لمسلسل "رانيا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة روبي، على البرومو الرسمي لمسلسلها الدرامي "رانيا وسكينة" الذي تنافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2022.

ونشرت روبي، البرومو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنتوا طيبين، البرومو الرسمى رانيا وسكينة.. رمضان٢٠٢٢ إن شاء الله على mbc مصر، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وإنتاج أمير شوقي".

وكانت قناة "mbc مصر" قد كشفت عن عرضها مسلسل "رانيا وسكينة" عبر شاشتها في شهر رمضان المبارك.

مسلسل "رانيا وسكينة" بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.