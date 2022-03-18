المسلسلات الحصرية في رمضان 2022 والقنوات العارضة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يشهد موسم مسلسلات رمضان 2022، عرض عدة أعمال درامية بشكل حصري، لن يراها الجمهور سوى في قناة واحدة فقط، بالإضافة إلى المنصات الرقمية التي تعرض عليها هذه الأعمال الفنية.

"الخليج 365" يستعرض لكم خريطة المسلسلات الحصرية للتسهيل على الجمهور مشاهدة هذه الأعمال الفنية، وذلك من خلال التقرير التالي:

قناة CBC

تعرض قناة "CBC" مسلسلين بشكل حصري عبر شاشتها في دراما رمضان 2022 وهما مسلسلي" فاتن أمل حربي"، و"suits بالعربي".

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبدالغني، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج جمال العدل، ويعرض المسلسل على منصة"شاهد" وتطبيق واتش أت.

بينما مسلسل"suits بالعربي" بطولة: آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، وهو مأخوذ عن النسخة الأمريكية والتي تحمل نفس الاسم، ومن تأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، ومن إخراج مريم أحمدي، وإنتاج طارق الجنايني.

قناة الحياة

تعرض قناة "الحياة" مسلسلين بشكل حصري عبر شاشتها في رمضان 2022 وهما مسلسلي "في بيتنا روبوت ٢"، و"جزيرة غمام".

مسلسل "في بيتنا روبوت 2" بطولة: هشام جمال، ليلي أحمد زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، دنيا سيف أوتاكا، طه دسوقي، من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج هشام جمال.

بينما مسلسل "جزيرة غمام" بطولة: طارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولي، ومحمد جمعة، وهبة عبد الغني، وهاجر الشرنوبي، وميار الغيطي، ودينا أحمد، وعبد العزيز مخيون، ووفاء عامر، والطفل منذر مهران، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركتي" المتحدة" و"سينرجي"، ويعرض أيضا على منصة "watch it".

قناة ON

تعرض قناة "ON" بشكل حصري عبر شاشتها في دراما رمضان 2022 مسلسلي "الكبير أوي 6" و"أحلام سعيدة".

مسلسل "الكبير أوي 6" من تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي، بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو الحجاج.

بينما مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة يسرا وغادة عادل ومي كساب وشيماء سيف، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركتي "المتحدة" و"العدل جروب"، ويعرض على منصة watch it ومنصة شاهد Shahid.

قناة DMC

تعرض قناة "DMC" بشكل حصري عبر شاشتها في دراما رمضان 2022، مسلسلات "المشوار" و"العائدون" و"مكتوب عليا".

مسلسل"المشوار" بطولة: محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، ويعرض على منصة "Watch it" ومنصة "شاهد".

بينما مسلسل"العائدون" بطولة: أمير كرارة، أمينة خليل، محمد فراج، محمود عبد المغني، هاجر الشرنوبي، وميدو عادل وغيرهم، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر"، ويعرض عبر منصة "واتش ات WATCH IT".

أما مسلسل "مكتوب عليا" بطولة: أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشا، مكتوب عليّا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

قناة MBC مصر

تعرض قناة " MBC مصر" بشكل حصري عبر شاشتها في دراما رمضان 2022 ، مسلسلات "رانيا وسكينة"، و"توبة" و"المداح 2" و"مين قال"، و"بطلوع الروح".

مسلسل "رانيا وسكينة" بطولة: روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

بينما مسلسل "بطلوع الروح" بطولة: إلهام شاهين ومنة شلبي، أحمد داوود وأحمد السعدني، وآخرين والعمل من تأليف السيناريست محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبوذكري.

فيما مسلسل "توبة" بطولة: عمرو سعد، دياب، رحاب الجمل، صبا مبارك، حجاج عبدالعظيم، أسماء أبواليزيد، حسن أبوالروس، انتصار، وكريم عفيفي.

مسلسل "مين قال" بطولة: جمال سليمان، أحمد داش، ونادين، ومايان السيد، ديانا هشام، إلهام صفي الدين، تأليف ورشة سرد تحت إشراف مريم نعوم، فكرة وسيناريو مجدي أمين، إخراج نادين خان.

مسلسل "المداح 2" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، أحمد عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوى، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

قناة القاهرة والناس

تعرض قناة "القاهرة والناس" بشكل حصري، عبر شاشتها في دراما رمضان 2022، مسلسل "بيت الشدة".

مسلسل"بيت الشدة" بطولة النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.

قناة المحور

تعرض قناة "المحور" بشكل حصري، عبر شاشتها في رمضان 2022 ، مسلسل "بابلو".

مسلسل "بابلو" من تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة: حسن الرداد، نجلاء بدر، أروى جودة، مصطفى فهمي، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، عمر الشناوي وغيرهم.

قناة النهار

تعرض قناة "النهار" بشكل حصري عبر شاشتها في دراما رمضان 2022 ، مسلسل "انحراف".

مسلسل "انحراف" بطولة: روچينا، لوسي، سميحة أيوب، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، سما إبراهيم، محمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.