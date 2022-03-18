زيلينسكي من جديد على نتفليكس!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 59 ثانية

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 10:04 صباحًا

أعلنت منصة “نتفليكس” عن عودة بث المسلسل الأوكراني الشهير “سورفنت أوف بيبل”، والذي كان سبباً في شهرة فولوديمير زيلينسكي قبل توليه رئاسة أوكرانيا.

وقالت “نتفليكس” على حسابها في “تويتر”: “لقد طلبتم ذلك، المسلسل عاد! “سورفنت أوف بيبل” مُتاح مرة جديدة عبر “نتفليكس” في الولايات المتحدة”.

وتزامن الإعلان عن إعادة عرض المسلسل، مع كلمة ألقاها الرئيس الأوكراني صباح الأربعاء، بواسطة الفيديو، أمام الكونغرس الأمريكي، حيث طالب الولايات المتحدة بتزويد بلاده “أنظمة إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد”.

وقد بات الآن بإمكان مشتركي منصة “نتفليكس” في الولايات المتحدة، مشاهدة مسلسل “سورفنت أوف بيبل” (خادم الشعب) للممثل السابق فولوديمير زيلينسكي، باللغة الروسية الأصلية مع ترجمة باللغة الإنجليزية.

ويلعب زيلينسكي في المسلسل دور مدرس التاريخ في المدرسة الثانوية الذي ينتشر بسرعة شديدة ضد الفساد الحكومي ، ويجد نفسه رئيسا منتخبا بشكل غير متوقع لأوكرانيا.

وتم عرض المسلسل لأول مرة عام 2015 واستمر لمدة ثلاثة مواسم، وكان متاحا على “نتفليكس” من 2017 إلى 2021 ، ولكن يبدو أن معظم مشاهدي المنصة الأمريكية في ذلك الوقت لم يسمعوا أبدا بالعرض.