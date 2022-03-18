استبعاد روسيا من المشاركة في الدوري الماسي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قررت الجمعية العامة للدوري الماسي لألعاب القوى، عدم السماح للرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في منافساتها، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء هذا القرار بناء على توصيات الهيئات والاتحادات الرياضية الحاكمة.

وكانت الروسيتان أنجيليكا سيدوروفا، وماريا لاسيتسكينا، توجتا في مسابقتي القفز بالزانة والوثب العالي تواليا، في نهائي الدوري الماسي في زيورخ، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، قرر بسبب الوضع في أوكرانيا، منع الرياضيين الروس والبيلاروس من المنافسة في بطولتي العالم وأوروبا لعام 2022.

كما منعت الرابطة الأوروبية لألعاب القوى، الروس والبيلاروس من المشاركة في المسابقات المنضوية تحت لوائها.

وبالتزامن مع استمرار المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية على أرض الميدان، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي الكثير من النقاش حول الغزو الروسي وتبعاته من عدة زوايا، ومن بينها العلاقة بين السياسة والرياضة.

ولعل أبرز تلك القرارات منع المنتخب الروسي من خوض منافسات ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وكانت عدة هيئات رياضية أوروبية ودولية قد قررت حظر أو وضع قيود على مشاركة الرياضيين الروس في كثير من المنافسات الرياضية المقبلة.