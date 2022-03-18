شكرا لقرائتكم خبر عن موظفة ومدير مصنع وأزهرى ومحامى وقاضى ..تعرف على شخصيات "فاتن أمل حربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة نيللى كريم السباق الرمضانى المقبل، بمسلسل "فاتن أمل حربى" الذى تواصل تصويره بشكل يومى ومكثف للعرض حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، وتدخل نيللى كريم دراما رمضان هذا العام بتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى.

ويعد مسلسل "فاتن أمل حربى" من الأعمال المرتقبة في دراما رمضان هذا العام، لاسيما وأن الجمهور يحب مشاهدة نيللى في الأعمال الاجتماعية الدرامية، وهو ما كشفه برومو العمل الذى تم طرحه منذ أيام، والذى أظهر تعرض نيللى للقهر والضرب من زوجها قبل طلاقها منه وترددها على المحكمة للحصول على حقوقها في حضانة أبنائها.



نيللى كريم وشريف سلامة

وتعتمد أحداث المسلسل على عدد من الشخصيات الرئيسية، تتصدرها فاتن (نيللى كريم) التي تجسد دور موظفة في الشهر العقارى، وطليقها سيف (شريف سلامة) الذى يعمل مدير مصنع ملابس، وهالة صدقى وهى موظفة في الشهر العقارى وزميلة نيللى كريم في العمل، ومحمد الشرنوبى الذى يعمل مدرس أزهرى، وخالد سرحان الذى يجسد دور قاض، ومحمد ثروت في دور محامى.

مسلسل "فاتن أمل حربى" تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، جيلان علاء، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين,

وقدمت نيللى كريم "ضد الكسر" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، وجمال يوسف وتأليف عمرو الدلى وإخراج أحمد خالد، وإنتاج جمال العدل.



هالة صدقى



محمد الشرنوبى



خالد سرحان