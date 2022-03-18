شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان مطلوب من العدالة فى أحداث مسلسله "المشوار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أحداث مسلسل "المشوار" للنجم محمد رمضان العديد من المفاجآت، حيث يهرب بطل العمل "ماهر"، من العدالة بسبب تورطه فى تجارة الآثار ويدخل فى رحلة هروب مع زوجته دينا الشربينى "ورد"، ويطارده طوال الحلقات أحمد مجدى الذى يجسد دور ضابط.

وشهد برومو المسلسل حالة من الغموض والتشويق، حيث ظهر محمد رمضان يعتلى إحدى السقالات المرتفعة، كما أنه ركض مهرولاً من أجل الوصول لشيء ما، ويعملان رمضان ودينا الشربينى باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما.



محمد رمضان ودينا الشربينى



محمد رمضان



دينا الشربينى



مشهد من المسلسل



دينا الشريبنى

مسلسل المشوار" يعرض حصرياً على قناة dmc ومنصة watch it في شهر رمضان المقبل، وهو بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، احمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

وكان آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "موسى" وشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة .