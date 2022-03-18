شكرا لقرائتكم خبر عن حبيب غلوم وعبد الله مسعود يتحدثان عن المسرح فى دولة الإمارات بملتقى الشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان والمخرج الإماراتي حبيب غلوم محاضرة في ملتقي الشارقة لأوائل المسرح العربي بأيام الشارقة المسرحية بعنوان "المسرح الإماراتي بين اليوم وغد" يوم الاثنين 21 مارس ، ومحاضرة أخري في اليوم التالي يقدمها الفنان الإماراتي عبد الله مسعود تحت عنوان « المسرح الإماراتي بين الحاضر والمستقبل» ويختتم الملتقى بلقاء آخر بين مدير أيام الشارقة المسرحية أحمد أبو رحيمة والمشاركين.

يذكر أن الفنان الإماراتي والمخرج حبيب غلوم عضو مؤسس لمسرح رأس الخيمة الوطني وقام بتمثيل عدد كبير من الأعمال المسرحية منها : واقدساه، المهرجون، الخوف، الطوفة، حكاية لم ترويها شهرزاد وما كان لأحمد بنت سليمان، وشارك في العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيون ممثلا ً ومخرجا، وأشرف على العديد من الدورات المسرحية التدريبيةً مشرفا ً ومحاضرا، ويشغل منصب مدير المراكز الثقافية في وزارة الاعلام والثقافة في الإمارات.

أما عبد الله مسعود فهو ممثل إماراتي، عمل في المسرح منذ عام 1989، شارك في العديد من المهرجانات المحلية، ومنها أيام الشارقة المسرحية، ومهرجان دبي لمسرح الشباب، ومهرجان الإمارات لمسرح الطفل، ومهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، وكذلك في المهرجانات العربية من قرطاج في تونس إلى دمشق والرباط وقطر وعمان والكويت والطائف، وأيضا في كل من مصر ولبنان والأردن.

كما شارك في العديد من المهرجانات العالمية ، وله كتابات في مجال المسرح للكبار والطفل وأيضاً في مجال القصة القصيرة، وحصل على العديد من الجوائز في التمثيل والكتابة والإضاءة والديكور ، ومن أشهر أعمال التلفزيونية مسلسل (ريح الشمال)، وكذلك مسلسل (أوراق الحب)، كما شارك في السينما من خلال فيلم (ساير الجنة) عام 2015.