مسلسلات 2022.. محمد رمضان ينشر صورة مع مخرج "المشوار" وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان محمد رمضان، على نشر صورة مع مخرج مسلسله "المشوار" محمد ياسين، ووجه له رسالة حول "الشنطة" التي ظهر بها على البوستر الرسمي للمسلسل الذي يعرض على قناة "Dmc" حصريا ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2022.

ونشر رمضان، صورة تجمعه بالمخرج محمد ياسين، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "وأنا بحلف للمخرج إني مش هقول للجمهور الشنطة فيها إيه.. ماهر، المشوار.. ثقة في الله، لمة رمضان".

مسلسل "المشوار" مع النجمة دينا الشربيني، من إنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر"، بمشاركة النجوم: عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.