لن تصدق جمال إبنة ماجدة زكي بعد 20 عامًا على طلاقها من زوجها النجم الكبير.. لن تتوقع من هو!

كتب امير فتحي في الجمعة 18 مارس 2022 05:43 صباحاً - الفنانة المصرية ماجدة زكي هي شقيقة نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، وقد شاركت في عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية. ولكن ما يجهله الكثير من الجمهور أن ماجدة زكـي كانت متزوجه من الفنان الكبير كمال أبو رية.

حيث تزوجت الفنانة ماجدة زكـي في بداية حياتها سنة 1988 من الفنان كمـال أبو رية، واستمر زواجهما سنوات طويلة، واثمر هذا الزواج 3 ابناء هم حبيبة و كمال وأحمد وانفصل كل منهما عن الأخر سنة 2014، بعد زيجة استمرت 20 عاما.

كمال أبو رية كشف، في تصريحات تلفزيونية سابقة، سبب انفصاله عن زوجته الفنانة ماجدة زكي، حيث قال: “ هي كانت تساعدني كثيرا وانفصالنا أثر فيّ كثيرًا بسبب حبي لـ اولادي و لا يوجد أحد معصوم من الخطأ”.

وأعتذر الفنان كمال أبو رية خلال استضافته في برنامج “واحد من الناس” على قناة “الحياة”، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، قائلًا: “أنا اخطأت ولكن هي تغيرت كثيرا وشعرت بـأنها ليست هذه الزوجة التي اخترتها في البداية.. أنا اتجوزتها لأسباب معينة وأحببتها لحاجات معينة، لكنني فوجئت إن مش ده اللي أنا اختارته”.

وكان الفنان كمال أبو رية قد نشر على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل، صور لأولاده في مرحلة الطفولة والشباب.

كما ظهر نجل الفنانين مع والدته ماجدة زكـي في صور إلتقطت خلال إحتفال النجمة إلهام شاهين بعيد ميلادها عام 2018، حيث حضر عدد كبير من زملائها في الوسط الفني، من بينهم الفنانة ماجدة زكي ونجلها الأكبر “كمال” من طليقها الفنان كمال أبو ريـة.

وبدا ابنا في الصور قريب الشبه منها بشكل كبير، إلى درجة التطابق، حيث علّق عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن الشبه الكبير الذي يجمع ماجدة بابنها الشاب “كمال” معتبرين أنه لم يرث أي شبه من والده.

يُذكر أن الفنانة المصرية ماجدة زكي هي شقيقة نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، وقد شاركت في عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.

ومن أعمالها ادرامية: “قوت القلوب، اللهم إني صائم، كيد الحموات، حقي برقبتي، كريمة كريمة، كلامك أوامر، عباس الأبيض في اليوم الأسود، والعطار والسبع بنات، عائلة الحج متولي، يا رجال العالم اتحدوا، الرجل الآخر، من الذي لا يحب فاطمة، ليالي الحلمية”.

كما شاركت في عدد من الأعمال السينمائية، منها: “الإرهابي، مبروك وبلبل، الإرهاب والكباب، ومن أعمالها المسرحية: “حزمني يا، عفروتو، ألابندا”.

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