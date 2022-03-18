بهذه الكلمات.. أنغام تعزي خالد عز في وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة أنغام، على تقديم واجب العزاء للملحن خالد عز في وفاة والده الذي رحل عن عالمنا صباح الخميس، إثر تعرضه لأزمة صحية.

وكتبت أنغام، عبر حسابها على "تويتر": "أتقدم بخالص العزاء للزميل والأخ العزيز الأستاذ خالد عز في وفاة والده رحمه الله وأسكنه جناته بإذن الله".

الملحن خالد عز، لحن ووضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "أبو العروسة 3"، وقدم أيضا بعض الأغاني بصوته، ومنها "متزعليش".

وتشهد حلقات (أبو العروسة - الجزء الثالث)، تقديم الفنان مدحت صالح، مجموعة رباعيات غنائية، منها "الصحبة"، من ألحان وتوزيع خالد عز، ومن كلمات الشاعر جمال الخولي.

اتقدم بخالص العزاء للزميل والأخ العزيز الأستاذ #خالد_عز في وفاة والده رحمه الله واسكنه جناته بإذن الله