مسلسلات رمضان 2022.. حمادة هلال أمام مقام سيدي أبو الحسن الشاذلي في "المداح 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان حمادة هلال، أمام مقام سيدي أبو الحسن الشاذلي في كواليس تصوير مسلسل "المداح 2" الذي يعرض في موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشر هلال، الصور، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "صابر المداح في مقام سيدي أبو الحسن الشاذلي بإذن الله.. مسلسل المداح الجزء الثاني، ربنا يكرمنا على قد المجهود الكبير من الإخراج والتأليف والإنتاج ونجوم العمل، مدد يا رب، رمضان 2022 على قناة mbc مصر".

ويخوض حمادة هلال، موسم مسلسلات رمضان 2022 بمسلسل "المداح 2 - أسطورة الوادي" مع النجوم: هبة مجدي، وكمال أبو رية، ولاء الشريف، وأحمد فؤاد سليم وغيرهم.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "المداح" عُرض في رمضان 2021، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولته نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، ومحمد الصاوي وغيرهم.