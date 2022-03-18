أحمد سعد يرقص على أغنيته "صدقيني لو بإيدي".. وهكذا كان رد فعل الجمهور (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقطع فيديو للنجم أحمد سعد، وهو يرقص على أغنيته "صدقيني لو بإيدي - سايرينا يا دنيا"، والتي قدّمها ضمن أحداث فيلم "من أجل زيكو" الذي يعرض حاليًا في دور العرض.

الفيديو لاقى تداولا واسعا خلال الساعات الأخيرة الماضية، مصحوبا بتعليقات معظمها ساخرة من طريقة رقص أحمد سعد، ومن تلك التعليقات: "يا هوو فيديو أحمد سعد قاتلني.. فيديو أحمد سعد بيفكرني بحفلة عيد الأم في إعدادي.. أنا مش عارفة أتخطى فيديو أحمد سعد.. دكاترة الكلية لو شافوا اللي أحمد سعد عامله دا ممكن يعتزلوا مجال الإشارة.. مش معقول كل فترة أحمد سعد بيطلعلنا كل مرة بفيديو أروع من التاني كده.. أنا كل ما هتضايق هدخل اتفرج على فيديو أحمد سعد بجد" وغيرها من التعليقات.

ونشر حساب برنامج "عرب وود" عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو أحمد سعد، مشيرا إلى أنه يدعو جمهوره لعمل تحدي أغنيته الجديدة "صدقيني لو بإيدي - سايرينا يا دنيا".

أغنية "صدقيني لو بإيدي - سايرينا يا دنيا" من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع موسيقي نادر حمدي، وطُرحت ضمن أحداث فيلم "من أجل زيكو" للنجوم: كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمد محمود وغيرهم، والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي.