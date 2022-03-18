رمضان 2022.. ميرنا نورالدين في كواليس تصوير مسلسل "دايما عامر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ميرنا نور الدين، عن صورا لها، من كواليس تصوير مسلسل "دايما عامر" الذي ينافس في مسلسلات رمضان 2022.

ونشرت ميرنا، الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "فدوى.. ‎دايما عامر، رمضان ٢٠٢٢".

مسلسل "دايما عامر" يُعرض على قناتي "الحياة" و"ON".

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، نضال الشافعي، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، سماء إبراهيم، محمد محمود، شريف الدسوقي وصلاح عبدالله.