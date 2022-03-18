شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى يحيى حفلاً غنائيًا بساقية الصاوى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب وائل الفشنى حفلاً غنائيًا غدا الجمعة 18 مارس فى ساقية الصاوى، وذلك فى السابعة والنصف مساءً ولمدة ساعتين، ويقدم باقة متنوعة من أغانيه.

وشارك مؤخرا وائل الفشنى فى احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر وقدم فيها أغنية "الأقصر بلدنا"، وقال خلال لقائه علي تلفزيون الخليج 365 ترشحت للغناء فى احتفالية افتتاح طريق الكباش من خلال المايسترو نادر عباسى، وأشكره بالطبع على هذا الترشيح الذى كان من فنان عظيم مثله يقدر الفن ويفهمه، وهو أيضا من الموسيقين المقتنعين بصوتى ومن الذين أعطونى دفعة قوية للأمام، فعندما يأتى شخص بحجم نادر عباسى ويقول لى أنه يحب صوتى فكأنه أعطانى شهادة ووسام".

وتابع وائل الفشنى: "عندما تواصل معى المايسترو نادر سعدت جدا أن الفرصة ستسنح لى أن أغنى فى هذا الموكب العظيم، وبالفعل سجلت الأغنية وسافرنا للأقصر، وتنبأ لى المايسترو أننى سأغنى جزءا صغيرا لكن سيتحدث عنه العالم بأجمعه وقد كان".

وعن دعوته بالغناء أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قال: "بالفعل كنت أدعى الله دائما بذلك منذ أقيمت الاحتفالية الأولى، حلمت أن أغني فى حدث مثله لأنه سيظل طوال العمر وسيحفر فى التاريخ وكانت دعوتى يارب أغنى قدام الريس لأني بحب مصر وبحب الفن، وسمع الله منى وكانت المفاجأة أن أرى الرئيس أمامى".

وتابع: "كنت أشعر برهبة كبيرة لكن بمجرد صعودى على المسرح ونظرت للرئيس وقرينته شعرت وكأنى وسط عائلتى وتمنيت ألا أنزل من على المسرح"، وأضاف: "رأيت أن الزى الصعيدى مناسب جدًا لأننا نغنى أوبرت ولكل واحد فينا لبس مناسب لأغنيته، وبالمناسبة لى أقارب كثيرة من الأقصر، وأختى تسكن هناك وعائلة كبيرة لذلك يربطنى بالأقصر رباطا قويا".