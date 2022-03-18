“بقت مقرفة”.. فنانة شهيرة تهاجم شيرين عبدالوهاب بكلمات قاسية بعد بكائها في حفل الكويت!

كتب امير فتحي في الجمعة 18 مارس 2022 02:43 صباحاً - شنت الفنانة السورية سارة نخلة، طليقة الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، هجومًا قاسيًا على الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بعد بكائها على المسرح في حفلها الأخيرة بدولة الكويت، واصفةً إياها بأنها أصبحت “مقـرفة”.

حيث أعادت سارة نخلة، نشر منشور موجه ضد شيرين عبدالوهاب، عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك” جاء فيه: “شيرين اتزوجت.. شيرين اتطلــقت.. شيرين حلقت شعرها وبعدين عاملين مناحــة عشان شيرين عيطت وهي بتغني في حفلة بالكويت عشان نفسيتها تعبـــانة بعد ما أخدت ١٠٠ ألف دولار لإحياء الحفلة.. يعني أخدت مليون وخمسمائة جنيه في ساعة غناء”.

وأضافت: “طب انتو مشفتوش الـ 10 مليون امرأة معيــلة في مصر تعــاني من ضيق الحال والبكــاء دة طريقة حياة اللى عايشين ونفسيتهم تعبــانة وبيعيــطوا عشان لقمة العيش والدنيا فرماهــم وبيشتغلوا شغلنتين عشان يروح بـ ١٠٠ جنيه مش مليون وخمسمائة جنيه؟”.

وتابعت:” طب مجربتــوش تتكلموا عن الناس اللى نفسيتها تعبــانة وبتعيط عشان مش لاقية تعلم ولادها أو تأكلهم أو تجيب لهم أكلة حلوة كل شهر مش كل يوم؟ أو نفسيتــهم تعبـــانة ونايمين بيعيطوا عشان الألـم واجعهم مش لاقيين يتعالجــوا؟؟.. ارحموا الناس.. وحسوا بالناس وبقضايا الناس.. قرفتــونا بشيرين وغيرها”.

تعليق سارة نخلة على المنشور

وعلقت سارة نخلة على المنشور، قائلة: “بقت مقـــرفة أوي بصراحة مفيش مبرر لكل دا ربنا إداها مال وعيال ونجاح وماحدش بياخد كل حاجة تسكت بقى وتهمد بجد مستفـــزة أوي كنت بحبها أوي بس بقت مقــرفة ومريبــة”.

تعليق «سارة نخلة» على بكاء شيرين في حفلها الاخير

وقوبل منشورها بالعديد من التعليقات التي انتقــدتها بسبب منشورها خاصة من محبي وجمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب،

سر بكاء شيرين عبدالوهاب في حفل الكويت

يُذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، بكــت أثناء تقديمها أغنية “ضعفي” في الحفل الذي أحيته ضمن فعاليات هلا فبراير بدولة الكويت الجمعة 11 مارس، وحرص الجمهور على الهتاف باسمها بعد انتهائها من الغناء.

ثم وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب رسالة لجمهورها، قائلة: “وحشتونى حبايب قلبى.. الدنيا من غيركو وحشة وأنتو أغلى الناس”، وتابعت قبل أن تجهش بالبكاء: “ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرنى بأيام وحشة”.

شيرين عبدالوهاب عن حفلها الأخير: شكرًا أهل الكويت على حسن الإستضافة والإستقبال

وأعربت شيرين، عن مدى سعادتها بحفلها الغنائى في الكويت، الذى رفع لافتة كامل العدد، وقدمت خلاله أشهر أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور بدأتها بـ”مش عايزة غيرك أنت”، كما لبت مطالب جمهور الحفل الذى طلب أغاني معينة خلال الحفل.

ونشرت شيرين، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، صورًا وفيديو من الحفل الذى أقيم أول أمس الجمعة، وأرفقتها بتعليق: “شكرًا أهل الكويت على حسن الاستضافة والاستقبال”.

وسبق وروجت النجمة شيرين عبد الوهاب، لأحدث أعمالها الفنية بعنوان “غنوا معايا”، عبر حسابها الشخصى على موقع «تويتر».

البوستر التشويقي الذى طرحته شيرين وكتبت عليه هاشتاج #على_مسرح_شيرين أثار العديد من التساؤلات عن طبيعة العمل الفني وإن كان حفلا أو برنامج، وهو ما سيظهر لجمهورها خلال الفترة القادمة. كما ظهرت شيرين بإطلالة مختلفة وجديدة.

ووصلت شيرين عبد الوهاب إلى مدينة الكويت مساء الأربعاء، استعدادا لإقامة حفلها الذى أعلنت عنه منذ عدة أيام، حيث نشرت تغريدة وقالت: “جاهزين يا أهل الكويت وحشتونى جدًا إن شاء الله هكون معاكم يوم 11 – 3 فى الكويت الحبيبة”.

الجدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب أعلنت قبل أيام تعيين المنتجة سارة الطباخ مديرة لأعمالها، وبدأت في طرح أغنيات ألبومها الجديد بشكل منفرد، وأخرها أغنية “وبحلفلك” من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدي.

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