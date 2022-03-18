عودة منة عرفة إلى طليقها محمود المهدي تُشعل مواقع التواصل.. وهذا أول رد فعل منها!

كتب امير فتحي في الجمعة 18 مارس 2022 02:43 صباحاً - يبدو أن علاقة منة عرفة ومحمود المهدي تحسنت وسيتم الزفاف قريبًا فتصدر إسم الفنانة الشهيرة تريند السوشيال ميديا وتسائل الجمهور عن حقيقة عودتهما.. إليكم تفاصيل عودة منة عرفـة لزوجها محمود المهـدي.

عودة منة عرفة ومحمود المهدي؟

تداول روّاد السوشيال ميديـا مؤخرًا خبر عودة منـة عرفـة لمحمود المهـدي بعد انفصالهما للمرة الثانية. لكن اتضح أن الخبر المتداول لا أساس له من الصحة. فلم تعلن منة أو المهدي خبر عودتهما بشكل رسمي عبر حساباتهما على السوشيال ميديـا.

واتضح أن السبب في تداول هذه الشائعة هو أن أحد المواقع الصحفية أعاد نشر خبر عودتهما للمرة الأولى عبر السوشيال ميديــا. فظن متابعوهم أنهما تجاوزا الخلاف الثاني أيضا وسيتم الزواج في موعده.

إلهام شاهين وأشرف زكي وعلاقتهما بإنفصال الثنائي

خلاف منة عرفـة ومحمود المهـدي الأخير تسبب في انفصالهما بشكل نهائي. وتردد أن السبب في هذا القرار هو تصريحات المهدي المضادة لـ إلهام شاهين وأشرف زكي. لأن هذه التصرفات ستؤثر على مشوارها الفني. منة عرفـة ومحمود المهـدي أعلنا انفصالهما للمرة الأولى منذ فترة طويلة. وتردد أن السبب في ذلك هو المشاهد التي جمعت الفنان محمد نجاتي بمنة في كواليس مسلسل فيلا 101.

فخلال الأيام الماضية شهدت منصّات التواصل الاجتماعي تراشق بالتصريحات بين إلهام شاهيـن ومحمود المهـدي فرداً على سؤال طرحته مقدّمة برنامج mbctrending حول ردّها على هذه التصريحات، تساءلت إلهام قائلةً: “مين محمود المهـدي… بيشتغل إيه يعني؟”… فأجابتها مقدّمة البرنامج بأنه ممثل مبتدئ وزوج منة عرفـة، وقال إنه سيتخذ إجراء قانونيًا بسبب تصريحاتك التي انتقدت فيها ما قاله عن رفضه للقُبلات والمشاهد الرومانسية في الأعمال الفنّية.

فأجابت الفنانة الشهيرة إلهـام شاهين: “أنا معرفهوش علشان أنتقده ولا عمري جبت اسم منة عرفتة في جملة مفيدة، يجيب لي جملة مفيدة أنا قولت فيها كلمة منة عرفـة، مفيش الكلام ده، أنا الحقيقة مش بتابع السوشيال ميديـا.. وأنا أتحدى حد يجيب لي على لساني اسمه أو اسمها لأنهم بالنسبة لي مش على الخريطة خالص، ولم أذكر اسمهما في أي موضوع أنا اتسألت فيه، أنا أتحدى حد يجيب أي لقاء لي قلت فيه اسمهما، معرفهمش هما الإتنين”.

أول رد فعل من منة عرفة بعد الانفصال

والتزمت منة عرفتة الصمت بعد إعلان محمود المهـدي انفصاله عنها مؤخرًا، لكنها فاجأت الجمهور بحذف جميع صورها مع زوجها السابق، وحذف جميع تدويناتها له ورسائلها الرومانسية له، وهو الأمر الذي اعتبره الجمهور تأكيداً منها على إنتهاء علاقتهما هذه المرة.

جدير بالذكر أنه أعلن محمود المهـدي زوج الممثلة منة عرفـة انفصالهما للمرة الثانية، وذلك عبر خاصية الأستوري عبر تطبيق «إنستجرام»، وكتب محمود المهتدي قائلا: “تم الانفصال والحمد لله على كل شيء وربنا يوفقها ويوفقني”، ثم كتب استورى أخرى قال فيها: “ربنا اللي بيرزق العبد عمرها ما كانت في يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معايا الحمد لله”.

انفصال منة عرفة ومحمود المهدي للمرة الأولى

أعلنت منة عرفـة، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 2021، انفصالها عن زوجها الممثل محمـود المهدي بعد عقد قرانهما قبل عدة أشهر وحديثهما عن استعدادات الزفاف القريب. ما أثار ضجة واسعة، خاصة أن الطلاق قد وقع قبل موعد الزفاف المرتقب.

حينها أعلن محمود المهـدي خبر طلاقه المفاجئ من منة عرفتة، عبر خاصية القصص القصيرة لحسابه على إنستجرام قبل ساعات قليلة.

وكتب محمود المهـدي معلناً خبر انفصاله عن منة عرفتة: “تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها”.

وأكدت منة عرفـة خبر الانفصال، وقالت إن كل شيء قسمة ونصيب، ولا داعي لتوجيه الأسئلة في الوقت الذي تلا الانفصال، ومن ناحيتها رفضت والدة منة التعليق على خبر الطلاق.

وكان محمود المهـدي قد أثار الجدل وقت الطلاق، إذ أعلن أنه رجل شرقي صعيدي يرفض بعض التصرفات التي لا تناسبه، دون إيضاح مما عرض منة عرفـة وقتها للشائعات التي تبين فيما بعد حقيقتها، وأن الطلاق وقع بسبب مشهد لها مع الفنان محمد نجاتـي فهمه زوجها بطريقة خاطئة.

أوضح محمود المهـدي بعد عودته لمنة عرفـة، أن هناك سوء تفاهم قد حدث وأنه لم يقصد المعنى الذي فسره البعض بصورة خاطئة.

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