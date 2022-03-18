شيرين تدعو للخير والتسامح في ليلة النصف من شعبان

كتب امير فتحي في الجمعة 18 مارس 2022 02:43 صباحاً - أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ليلة النصف من شعبان، بالدعاء للعالم الإسلامى، وأنه يجب أن ندعوا لبعضنا وأن نتسامح فيما بيننا، وأيضا داعية الله أن يرفع الوباء والبلاء عن العالم أجمع وأن يديم علينا نعمه.

وكتبت شيرين في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “ادعو بالخير لبعض، تسامحوا، الليلة نصف شعبان الدعاء مستجاب، كل سنة والعالم الإسلامى بخير وسعادة ورخاء وربنا يرفع البلاء ويديم علينا نعمه، اللهم بارك لنا فى شعبان وبلغنا رمضان ونحن فى أحسن حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أتبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين”.