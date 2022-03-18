بسبب التعليقات العنصرية.. إنستغرام تحظر “كانيي ويست”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 11:16 مساءً

بعد التعليقات العنصرية التي وجهها للنجم الكوميدي مقدم البرامج التليفزيونية تريفور نواه، وضد زوجته السابقة كيم كارداشيان وصديقها الحالي بيت ديفيدسون، حظرت شركة ميتا حساب نجم كانيي ويست من تطبيق إنستغرام التابع لها.

وعزت الشركة اتخاذها هذه الخطوة الى مخالفة “ويست” لسياسات المنصة المتعلقة بخطاب الكراهية والتنمر والمضايقة، حيث قال المتحدث إن الشركة منعت كاني ويست من النشر والتعليق وغيرها من الإجراءات لمدة 24 ساعة.

كما أعربت عن استعدادها لاتخاذ إجراءات أخرى إذا تكرر ذلك، حيث إن كانيي ويست يتفرغ للهجوم والرد على طليقته كيم كرداشيان وحبيبها الجديد بين دفيدسون.

واللافت أن تريفور نواه كان قد عبر عن إعجابه بكانيي ويست كفنان واهتمامه الصادق به وبأسرته، إلا أن كانيي ويست شعر بالاستفزاز بعد أن تحدث الإعلامي عن معاملة النجم البالغ من العمر 44 عاماً لزوجته السابقة كيم كارداشيان البالغة من العمر 41 عاماً وصديقها الكوميدي بيت ديفيدسون الذي يصغرها بـ14 عاماً في فقرة من برنامج “دايلي شو Daily Show” يوم الثلاثاء المنصرم.

وقال تريفور نواه : “ربما لا تشعر بالأسف تجاه كيم؛ لأنها غنية ومشهورة، لكن ما تمر به مرعب أن تشاهد وتسلط الضوء على ما يمر به الكثير من النساء عندما يحصل الانفصال”.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه قد جرى تبادل رسائل مؤخراً بين كانيي ويست وبيت ديفيدسون، حيث قام الأخير بإرسال صورة لويست وأخبره بأنه الآن مع زوجته كيم كرداشيان، ما استفز ويست كثيراً، فأجابه بأنه سعيد لمعرفة أنه ليس بمراكز إعادة التأهيل النفسي.

كما ورد في الرسائل أن بيت توعد كانيي بأنه لن يحافظ على هدوئه بعد اليوم، وقال له عليك أن تشكر الله أن أولادك يملكون أفضل أم على الإطلاق وهي تعاملهم بطريقة جيدة جداً.

كما طلب بيت من كانيي التوقف عن التصرفات التي يقدم عليها؛ لأنه سيتصرف معه بشكل مغاير من الآن وصاعداً.