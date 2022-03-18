برشلونة الى ربع نهائي الدوري الأوروبي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

تأهل فريق برشلونة الإسباني إلى ربع النهائي في بطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه على جالطة سراي التركي، مساء الخميس.

وتمكن البارسا من إسقاط جالطة سراي في عقر داره بنتيجة 2-1 في إياب دور الـ16 بعدما تعادل الفريقان ذهابا بدون أهداف، على ملعب كامب نو.

الفريق التركي كان المبادر بالتسجيل عن طريق مدافعه البرازيلي ماركاو، الذي وجه الكرة برأسه إلى داخل الشباك بعد مرور 28 دقيقة على بداية المباراة.

غير أن البارسا نجح في معادلة النتيجة بعد 9 دقائق فقط بهدف رائع سجله بيدري بعد مراوغة مدافعي أصحاب الأرض داخل منطقة الجزاء.

وبعد مرور 4 دقائق على بداية الشوط الثاني، تمكن الجابوني بيير إيميريك أوباميكانو من إحراز هدف التقدم للضيوف.

وفي مباراة أخرى أقيمت بذات التوقيت، فرض جلاسكو رينجرز الإسكتلندي التعادل على النجم الأحمر الصربي في عقر داره بهدف لكل منهما.

وتأهل رينجرز للدور القادم مستفيدا من فوزه ذهابا بثلاثية دون رد، ليفوز بمجموع المباراتين (4-1).

وانضم سبورتنج براجا البرتغالي لركب المتأهلين بعدما فرض التعادل على مضيفه موناكو الفرنسي بهدف لكل منهما في جولة الإياب، مستفيدا من فوزه ذهابا بملعبه 2-0.

كما تأهل أتالانتا الإيطالي إلى دور الـ8 بعدما حقق فوزا قاتلا على باير ليفركوزن الألماني في معقله بهدف دون رد، سجله جيريمي بوجا في الدقيقة 91.

وكرر أتالانتا فوزه على ليفركوزن بعدما فاز علايه ذهابا بنتيجة 3-2، ليفوز (4-2) بمجموع المباراتين.