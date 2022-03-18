شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد فنى لـ"التاسعة": حسين فهمى قادر على اختيار أفلام مهمة لمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد الفني، طارق الشناوى، إن الفنان حسين فهمى لديه مساحات كثيرة للاختيار خلال ترأسه لمهرجان القاهرة السينمائى، موضحا أن مصر مليئة بالكفاءات للإدارة الفنية بمهرجان القاهرة السينمائى.

وأضاف الناقد الفني، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن حسين فهمى ليس مجرد رئيس مهرجان بل يشاهد كل الأفلام، ومعه مدير فنى وفريق من الكفاءات، متابعا : حسين فهمى قادر على الاختيار للأفلام التي ستعرض بمهرجان القاهرة السنيمائى.

وتابع النقاد الفني: حسين فهمى لا يحتاج لنصيحة ويعرف أن الدنيا تغيرت عن أخر مرة ترأس فيها مهرجان القاهرة السينمائى عام 1998، فهناك تغير في الطبيعة الإنتاجية وتغير في الحصول على الأفلام ، فمحمد حفظى خلال ترأسه لمهرجان القاهرة السنيمائى كان لديه مفاتيح اختيار الأفلام بالمهرجان، وحسين فهمى سيتعرف على المتاح وسيأتى بأفلام مهمة للمهرجان .