شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تغنى "نفضل نرقص" على مسرح برنامج الدوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة أنغام أغنية "نفضل نرقص" على مسرح برنامج الدوم، وذلك بعد وجودها فى لجنة تحكيم مرحلة النصف النهائي، وذلك فى الحلقة التى تذاع على قناة أون.

وعبّرت النجمة هند صبرى عن سعادتها بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم فى المرحلة النصف نهاية من برنامج الدوم، وأثنت على مواهب البرنامج، متوقعة أن يكون لهم مستقبل كبير فى عالم الفن.

وكتبت هند صبرى على صفحتها على "فيس بوك": "سعدت جدا بمشاركتى كعضو لجنة تحكيم فى المرحلة النصف نهاية من برنامج الدوم مع المخرج الكبير يسرى نصر الله والفنانة أنغام.. فرحت بكل المواهب اللى شفناهم سواء اللى وصلوا لمرحلة النهائيات أو اللى غادروا، حقيقى كلهم هيبقى لهم مستقبل كبير قريبا جدا إن شاء الله".

وأعلنت لجنة تحكيم برنامج الدوم أسماء المتأهلين للمرحلة الأخيرة من برنامج الدوم، ففي فئة التمثيل تأهلت آية زيد من الإسكندرية، وياسمين عمر من القاهرة، وفى فئة التقديم تأهلت لمياء سامى من الأقصر، وفى فئة الغناء تأهل كروان حجاج من القاهرة، ومحمد مانو من السويس.

ويمكن للجمهور التصويت من أجل إنقاذ المواهب عبر رقم 4050 من خلال إرسال رقم المتسابق أو الاتصال، أو من خلال التصويت عبر رسائل Sms من خلال الموقع الرسمى لبرنامج الدوم فى حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف، برنامج الدوم تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدى - جوهر".