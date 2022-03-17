شكران مرتجى زوجة أيمن زيدان في “الفرسان الثلاثة” في رمضان.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 17 مارس 2022 11:57 مساءً - يعود الفنان السوري أيمن زيدان للكوميديا من جديد بعمل تلفزيوني سيعرض في شهر رمضان المقبل، ستشاركه البطولة فيه مواطنته الفنانة شكران مرتجى.

وكشف الفنان والمخرج المخضرم أيمن زيدان، في لقاء مع برنامج ET بالعربي، أن المسلسل يحمل اسم ”الفرسان الثلاثة“ ويقدم تجربة كوميدية خاصة ولطيفة.

وأضاف زيدان أن قصة المسلسل الرمضاني الجديد تدور حول ”مسألة طريفة عن ثلاثة فرسان وصلوا لسن التقاعد، وأرادوا بشكل أو بآخر رد اعتبارهم لأنفسهم“.

وتقدم شكران مرتجى شخصية زوجة أيمن زيدان ”أم عماد“ و ”أبو عماد“، اللذين تحكمهما علاقة من ”النكد والخلافات الدائمة“، بحسب ما أفاد به أيمن زيدان.

وألمح زيدان إلى حالة المناكفة التي ستكون محور المسلسل مع شكران مرتجى، وقال مستدركاً: ”أنا أفرح بوجودها لأني أشعر بأنها من الطاقات الكوميدية التي يجب ألا تغيب ويجب أن تحضر دائماً، وأتمنى أن أصل معها إلى مكان ظريف“.