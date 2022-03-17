شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يداعب مخرج "المشوار": بحلف إنى مش هقول لحد الشنطة فيها إيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد رمضان عن صورتين جديدتين له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "المشوار" المقرر عرضه خلال موسم دراما المقبل، وسيعرض على قنوات dmc وتطبيق watch it، حيث ظهر وهو يداعب المخرج محمد ياسين.

ونشر رمضان الصورة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صحبها بتعليق: "وأنا بحلف للمخرج انى مش هقول لحد الشنطة فيها إيه؟".



محمد رمضان

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربينى، أحمد مجدى، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيونى، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، ثراء جبيل، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ويجسد محمد رمضان ودينا الشربينى دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق.



محمد رمضان ومخرج المسلسل