شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين فى ليلة النصف من شعبان: ادعوا بالخير لبعض وتسامحوا وربنا يرفع عنا البلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب ليلة النصف من شعبان المباركة، بالدعاء للعالم الإسلامى، وأنه يجب أن ندعوا لبعضنا وأن نتسامح فيما بيننا، وأيضا داعية الله أن يرفع الوباء والبلاء عن العالم أجمع وأن يديم علينا نعمه.

وكتبت شيرين، عبر حسابها على تويتر: "ادعو بالخير لبعض، تسامحوا، الليلة نصف شعبان الدعاء مستجاب، كل سنة والعالم الإسلامى بخير وسعادة ورخاء وربنا يرفع البلاء ويديم علينا نعمه، اللهم بارك لنا فى شعبان وبلغنا رمضان ونحن فى أحسن حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أتبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين".



شيرين

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب أحيت مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا، بالعاصمة الكويتية، رفع لافتة كامل العدد، وقدمت شيرين أشهر أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور بدأتها بـ"مش عايزة غيرك أنت"، كما لبت مطالب جمهور الحفل الذى طلب أغانى معينة خلال الحفل.

وتفاعلت شيرين مع جمهور الحفل خلال الفواصل بين الأغنيات وقالت بعفويتها المعهودة: "وحشتونى حبايب قلبى.. الدنيا من غيركو وحشة وأنتو أغلى الناس.. ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرنى بأيام وحشة".

وأطلت شيرين، خلال الحفل على جمهورها بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مرتدية سويت شيرت وبنطلون جلد، وسط تصفيق حار وإعجاب من الجمهور بإطلالتها وأغانيها الرائعة.