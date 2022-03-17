شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى يصور فيلم "فضل ونعمة" فى مصنع بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل الفنان ماجد الكدوانى تصوير مشاهده فى فيلم "فضل ونعمة " اليوم الخميس فى منطقة المعادى بأحد المصانع هناك، ويستمر التصوير يومين وينتقل بعدها أبطال العمل إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية للانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمود حافظ ومحمد ممدوح الذى يظهر كضيف شرف، وهند صبرى وياسمينا العبد تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

ويظهر ماجد الكدوانى فى دور صاحب مطعم ويتعرض لكثير من المواقف الطريفة، ويحمل اسم المطعم فضل ونعمة، والأحداث تدور فى أجواء هذا المطعم، ويكثف المخرج رامي إمام تصوير مشاهد الفيلم، حيث يأمل صناعه في الانتهاء منه وعرضه .