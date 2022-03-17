شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد ثروت: كنت مدمن شرايط فيديو.. وبحب الشخصيات الشريرة فى الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد ثروت إن أحب المدن إلى قلبه ومعتاد التردد عليها وزيارتها هي مدينة الإسكندرية، وبالتحديد منطقة المعمورة، موضحا أنه يحب "ركوب العجل"، بالإضافة إلى زيارة الكورنيش وكوبري ستانلي، وأكل الجيلاتي و"جاندوفلي".

وأضاف خلال لقائه الفنان أمير كرارة ببرنامج "سهرانين" الذي يذاع على قناة "on": "أنا من الدرب الأحمر، وكنت بحب أتفرج على شرائط الفيديو، وحكايتي معاها بدأت في السعودية، والدي الله يرحمه كان بطل مصر وأفريقيا في رمي القرص، وعندما اعتزل أصبح مدرب المنتخب السعودي لألعاب القوى، وكانت سهرتنا الدائمة، على شرائط الفيديو، وكان الله يرحمه بيحب الأفلام والمسلسلات القديمة، وحصل نوع من التشبع، وكان عندي وقتها 6 سنين، وكنت بصنف الشرائط وبعملها فهرس، وكنت بحب أتفرج على الشخصيات الشريرة فى الأفلام زي توفيق الدقن ومحمود المليجي، وكنت مدمن مشاهدة عادل إمام وسمير غانم".

وقال ثروت: "لما مكنتش باكل، كان أبويا لما يقرر يأكلني أو يشجعنى على الأكل، كان بيشغلي فيلم المشبوه، كنت بتنح قصاد الفيلم"، مضيفا: "واحنا أطفال كنا بنعمل مصايب، كنا بنلعب كرة واستغماية، وأنا من المدرسة القديمة شوية".