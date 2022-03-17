شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسماعيلية يكرم مخرج الأفلام التسجيلية عواد شكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ23، مخرج الأفلام التسجيلية عواد شكرى، والذي وجه الشكر لادارة المهرجان، مؤكدا أنه تلقي تكريمات عديدة من المهرجانات الدولية، ولكن طعم تكريمه في بلده له مذاق آخر.

ويشهد برنامج الحفل الذي تقدمه المذيعة لينا شاكر عرض برنامج أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة.

ويضم البرنامج أربعة أفلام قصيرة هي "جزر الهند الغرامية" من فرنسا و"حاسة اللمس" من سويسرا و"الشقيقات" من هولندا وفيلم "تايم كود" من إسبانيا، ويصل إجمالي طولها إلى 50 دقيقة، ولن يحتاج المشاهد للترجمة أثناء عرضها، حيث تعتمد على الأداء الحركي.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته عام 1991.