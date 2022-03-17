شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: مهرجان الإسماعيلية محفل عالمى يطرح القضايا الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خلال حفل انطلاق مهرجان الإسماعيلية، إن المهرجان يضم الكثير من التجارب والخبرات.

وأضافت أن مهرجان الاسماعيلية محفل عالمى لطرحه القضايا الإنسانية والأفكار البناءة من خلال عالم ساحر جذاب، ومن خلال برنامج دولي إلى جانب عدد كبير من البرامج الموازية.

ووجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم الشكر للمخرج خالد جلال رئيس الإنتاج الثقافي، وزينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، وسعد هنداوي رئيس المهرجان على تحديه العقبات الكبيرة وكذلك الشكر لفريق العمل.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح تكريم مخرج الأفلام التسجيلية عواد شكرى، ويتم خلال الحفل عرض برنامج أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة.

ويضم البرنامج أربعة أفلام قصيرة هي "جزر الهند الغرامية" من فرنسا و"حاسة اللمس" من سويسرا و"الشقيقات" من هولندا وفيلم "تايم كود" من إسبانيا، ويصل إجمالي طولها إلى 50 دقيقة، ولن يحتاج المشاهد للترجمة أثناء عرضها، حيث تعتمد على الأداء الحركي.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته عام 1991.