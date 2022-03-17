شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز القومي بافتتاح الإسماعيلية: أفلام المهرجان تحمل التجريب وحرية التعبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما، خلال كلمتها بحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية، إن الأفلام التسجيلية والقصيرة وراؤها صناع من طراز خاص، وإن أفلام مهرجان الإسماعيلية تحمل التجريب وحرية التعبير، موجهة الشكر لكل داعمى المهرجان.

من جانبه وجه المخرج سعد هنداوي، رئيس المهرجان، الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم على إيمانها بدور الثقافة والسينما في تكوين مجتمع مثقف ومستنير، موجها الشكر لكل المؤسسات الداعمة للمهرجان ومنها هيئة قناة السويس ووزارة الشباب والرياضة والسياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، وقطاع قصور الثقافة وقطاع شئون الإنتاج الثقافي وغيرها.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح تكريم مخرج الأفلام التسجيلية عواد شكرى، ويتم خلال الحفل عرض برنامج أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة.

ويضم البرنامج أربعة أفلام قصيرة هي "جزر الهند الغرامية" من فرنسا و"حاسة اللمس" من سويسرا و"الشقيقات" من هولندا وفيلم "تايم كود" من إسبانيا، ويصل إجمالي طولها إلى 50 دقيقة، ولن يحتاج المشاهد للترجمة أثناء عرضها، حيث تعتمد على الأداء الحركي.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته عام 1991.