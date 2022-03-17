شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا مهنئة بوسى شلبى بعيد ميلادها: كل سنة وانتى حبيبتى وصاحبتى وغالية على قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة الكبيرا يسرا، صديقتها الإعلامية بوسى شلبى، بمناسبة عيد ميلادها الذى يوافق اليوم الخميس، مؤكدة أنها صديقة وحبيبة غالية، متمنية لها عاما سعيدا وداعية الله أن يسعدها مثلما تسعد جميع من حولها.

ونشرت يسرا صورة لها مع بوسى، عبر ستورى حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "كل سنة وانتى حبيبتى وصاحبتى وغالية على قلوبنا كلنا يا أجدع وأحلى بوسى فى الدنيا، ربنا يسعدك زى ما بتسعدى كل اللى حواليكى".



يسرا وبوسى شلبى

من ناحية أخرى، تصدرت النجمة يسرا بوستر المسلسل الجديد "أحلام سعيدة"، وهو العمل الذى تنافس به خلال دراما رمضان 2022، وظهرت فى البوستر المستوحى من اسم المسلسل وهى مستلقية على سرير وكأنها غارقة فى أحلامها لكن وهى مستيقظة.

كما طرحت العدل جروب، البرومو الرسمى لمسلسل "أحلام سعيدة" للفنانة الكبيرة يسرا، والنجمات غادة عادل ومى كساب وشيماء سيف، من المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل حصريا على قناة ONومنصةWatch it، وسيطرت الكوميديا على أجواء البرومو بين بطلات العمل.

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.