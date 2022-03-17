رمضان 2022.. حجاج عبدالعظيم يكشف عن البوستر الخاص به في مسلسل "توبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان حجاج عبدالعظيم، عن البوستر الخاص به في مسلسل "توبة" الذي يشارك في بطولته ويعرض في مسلسلات رمضان 2022.

ونشر حجاج، البوستر، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "استنوني في مسلسل توبة على mbc مصر، رمضان 2022، كل سنة وإحنا متجمعين".

أحداث مسلسل "توبة" مقتبسة من فيلم "المشبوه" الذي قدمه المخرج سمير سيف عام 1980 من بطولة عادل إمام وسعاد حسني وفاروق الفيشاوي وسعيد صالح.

ودارت أحداث الفيلم حول لص وفتاة ليل تجمعهما الظروف في إحدى الشقق، ومع وصول الشرطة يتسبب اللص في إصابة أحد الضباط، ويهرب مع الفتاة ويقرران الزواج والتوبة، ويدخل اللص إلى السجن ليقضي عقوبته، ليخرج ويجد نفسه أمام مشاكل كبيرة تقف حائلا أمام محاولته للتوبة.

ويشارك في بطولة مسلسل "توبة" عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، محمد لطفي، محمد دياب، أسماء اليزيد، انتصار وحسن أبو الروس، وهو من كتابة ورشة ملوك، إنتاج صادق الصباح وإخراج أحمد صالح، ومن المنتظر عرضه حصريا عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال رمضان 2022.