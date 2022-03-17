أميرة العايدي لـ"الخليج 365": لهذا السبب لا أحب الاحتفال بعيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة أميرة العايدي، عن ذكرياتها مع عيد الأم، تزامنا مع اقتراب الاحتفال بهذا اليوم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وقالت العايدي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عيد الأم بالنسبة لي مش بحبه خالص.. كنت بحبه وقت ماما الله يرحمها كانت عايشة، وكنت دايما بحتفل بيه وأجيبلها هدية فيه وكنت مهتمة جدا بيه، ولكن بعد وفاتها، مبقتش أحبه".

وتابعت: "أولادي سارة ويوسف بيبقوا عايزين يحتفلوا بيا في اليوم ده، بس أنا بقولهم مش بحب عيد الأم خالص، ولكنهم بيبقوا مصرين يحتفلوا بيه معايا، ومش بقدر أحرمهم إنهم يحتفلوا بيا زي ما أنا كنت بحتفل بـ مامتي".

وأوضحت: "أنا بحب عيد الحب أكتر من عيد الأم، عشان لما بيجي بحس فيه ناس كتير فاقدين مامتهم، وبيبقى يوم حلو على ناس ويوم مؤلم على ناس تانية، ولكن يظل هذا اليوم بالنسبة لي مؤلم مش بيبقى يوم لطيف".

واستكملت: "كنت دايما بلاقي مامتي حزينة في اليوم ده عشان مامتها، فبقيت زيها بصراحة، ورغم كل ذلك، أنا بقدر اليوم ده عشان في أمهات كتير تستحق التقدير وضحت وربت ولادها صح جدا، ويستاهلوا اليوم ده، لكن كلامي عنه وعدم حبي له نتيجة تجربة شخصية بالنسبة لي".

اختتمت: "في الحقيقة هو يوم مهم جدا، لأن أمهات مصر كلهم يستحقوا التقدير، وإن إحنا نكرمهم كمان عشان تعبوا في تربية ولادهم".

يذكر أن آخر أعمال أميرة العايدي، كان مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، وشارك في بطولته ياسر جلال "جلال"، نور اللبنانية "ملك"، ومحمود عبدالمغني "الضابط يوسف"، ونرمين الفقي "هدى"، ورنا رئيس "شهد"، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، ومجدي فكري وغيرهم.