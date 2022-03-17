قميص “استثنائي” لريال مدريد أمام برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن القميص الذي سيرتديه الفريق في الكلاسيكو ضد برشلونة.

وأعلن النادي الملكي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أنه سيخوض الكلاسيكو بقميص لونه أسود، في خطوة استثنائية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن احتفالات ريال مدريد بمرور 120 عاما على تأسيس النادي.

وكان الفريق المدريدي فاز مرتين على برشلونة هذا الموسم، أولهما بنتيجة (2-1) على ملعب كامب نو في الدور الأول من الليجا.

وكرر الريال فوزه للمرة الثانية بنتيجة (3-2) على ملعب الملك فهد بالرياض، في الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسباني.

وينفرد ريال مدريد بصدارة جدول الليجا بفارق 10 نقاط عن إشبيلية الوصيف، وبفارق 15 نقطة عن برشلونة الثالث الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

ويلتقي الريال ضد البارسا، يوم الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.