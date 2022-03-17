لها مفعول سحري.. كلمات تساعدك لإنهاء النقاش مع شخص عنيد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 10:23 مساءً - قليلون هم الأشخاص الذين ينجحون في التحكم بالحديث مع الأخرين في حال حصول اختلاف في الآراء، اذ تتحول المناقشة في كثير من الأحيان من حوار هادئ الى خلاف شخصي أو نفور بين الطرفين. لذلك ولتجنّب حصول هذا السيناريو، لابد من إيجاد الكلمات الصحيحة التي من شأنها، إنهاء الجدال بطريقة صحية.

وبحسب مجلة بيرغيته الألمانية، فإن أولئك الذين يظلون هادئين يمكنهم تقديم آرائهم بشكل مقنع أكثر من الشخص الذي يفقد السيطرة. إذا تعارض رأيان أو أكثر في المناقشة، يمكن أن يتحول الحوار الهادئ إلى مناقشة عاصفة تتحكم فيها العواطف.

فقدان السيطرة تمامًا على مجريات الحديث، قد يؤدي الى انهاء الحوار بطريقة خاطئة ما سيكون له تأثيرات كبيرة وتبعات لاحقة على علاقتك بالآخرين وعلى ثقتك بنفسك.

وفي أسوأ الحالات، قد تتحوّل بعض المناقشات إلى عراك عندما يكون شخص ما عنيدا للغاية بحيث لا يمكنه التنازل عن وجهة نظره، وهذا أمر محبط.

وهنا بعض الجمل قد يكون لها مفعول السحر في انهاء النقاش، لا سيما حين يشعر الآخر أنك تتوافق معه ولو جزئيا في الأمر:

أنا أتفهم كيف تشعر حيال ذلك

هنا أنت تشعر الشخص الآخر أنك تتفهم سبب أقواله، وتحترمها، حتى لو لم تقتنع بها. هذا الأمر سيخلق للطرف الآخر احتراما لرأيك أيضا لأنك تشعر معه وتتعاطف معه، وقد يوافقك الرأي. وحتى لو استمر الشخص الآخر برفض قولك ، فلن يكون رفضه حادا.

أنا أرى الأمر بصورة مغايرة

أنت هنا تتمسك برأيك، وترى أنك على صواب، وبالتأكيد لك مبرراتك، بيد أنك نشعر الطرف الآخر أن هناك أكثر من وجهة نظر لهذا الموضوع. تمسك الطرف الآخر برأيه لن يغير أيضا نظرتك الخاصة لهذا الأمر أو المشكلة، ويبقيك أيضا على صواب أمامه.

دعنا نؤجل النقاش حول هذا الموضوع

الرسالة التي تود أن ترسلها أن النقاش حول الموضوع ليس مهما لك، هنا أنت تريد ألا تخرج خاسرا وتسمح للطرف الآخر بعدم الخسارة. تفيد هذه الطريقة في حال تعدد المواضيع أو عدم رغبتك بالانجرار لمواضيع جانبية.

أنا لدي فكرة

تغيير مجرى الحوار قد يكون مفيدا أحيانا، تنفع هذه الطريقة مع الأطفال بشكل خاص، كما أنها مفيدة في إنهاء سريع لمناقشة قد تكون طويلة وأنت لا ترغب بخوضها.

وبحسب مجلة بيزنس انسايدر والتي نشرت بعض النصائح من أجل التخلص من الجدال في المناقشات هو أن تسأل نفسك هذا السؤال: ما هي أهمية أن تكون على حق وأن تكسب النزاع؟

قد يكون الفوز مفيدًا لنفسك – ولكنه نادرًا ما يعزز روح الزمالة. فأثناء النقاشات الحادة يمكن أن يتحول الوفاق بسرعة إلى انفجار، ويمكن للناس أن يقولوا أشياء قد يندمون عليها. ويمكن أن ينتهي الأمر بإعادة فتح الجروح القديمة، والأسوأ من ذلك، يمكن أن ينتهي بالعنف الجسدي. ومن أجل تجنب ذلك تورد المجلة المتخصصة هذه النصائح بدورها:

الخلاف كقاسم مشترك

إذا ألقى الخصوم نظرة فاحصة على الموقف، فسيجدون أن لديهم شيئًا واحدًا مشتركًا. في كثير من الحالات، يمكن نزع فتيل الصراع بالكلمات التالية: “هل يمكننا أن نتفق على أن لدينا آراء مختلفة، ووجهات نظر ثنائية؟”

يعد الاتفاق على الخلاف من أفضل الفرص لحل النزاع بسرعة. ومع ذلك، لا ينبغي استخدام هذه الطريقة في القضايا الهامة.

الحق في إبداء رأيك

لكل فرد الحق في إبداء رأيه. إذا فرضت رأيك على الخصم أو إذا توافق معك من باب المجاملة، فلا يعني ذلك نهاية العالم.

تحلى بالهدوء

الحل يكمن في الاستماع إلى الخصم بهدوء وانتباه. بغض النظر عن مدى تأكدك من أنك على حق. استمع واسأل – بدون سخرية. ربما هناك القليل من الحقيقة في حججه؟ فهذا هو بالضبط ما تتمناه في المناقشة: أن يستمع الشخص الآخر باهتمام إلى حججك، فافعل كذلك ما يتوقعه منك.