“تيك توك” شريكاً رسمياً لـ”كان السينمائي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شبكة “تيك توك” الاجتماعية المتخصصة في مقاطع الفيديو القصيرة، أنها أصبحت “الشريك الرسمي” لمهرجان “كان السينمائي”، أحد أهم المناسبات العالمية للأفلام الروائية الطويلة.

وأكدت الشبكة التابعة لمجموعة “بايت دانس” الصينية في بيان أنها ستتيح “لهذا الحدث الثقافي الكبير وللأعمال التي تعرض فيه ولجميع المواهب المشاركة فيه” إطلالة واسعة على “أكثر من مليار مستخدم في أنحاء العالم”.

وأوضحت “تيك توك” أنها ستمكن مشتركيها من متابعة الفعاليات “من زاوية فريدة”، وأنها ستنظم مسابقة لمقاطع الفيديو القصيرة يُمنح الفائزون بها جوائزهم خلال المهرجان