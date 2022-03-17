سوسن بدر تدخل “الجمعية”.. بعد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الممثلة المصرية سوسن بدر عن تعاقدها على بطولة مسلسل جديد بعنوان “الجمعية”، من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد النقلي، ويشارك في بطولته محمود عبدالمغني وإيمان العاصي، ويبدأ تصويره بعد رمضان مباشرة.

وقالت إن العمل ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ 60 حلقة، وهو من نوعية الدراما الشعبية وسوف يُعرض خارج السباق الرمضاني.

وأضافت: “أتواجد بدءاً من الأسبوع الثاني لشهر رمضان على خشبة المسرح القومي عبر مسرحية (رحلة المداحين)، ويشارك في بطولتها بهاء ثروت ومجموعة من النجوم وفرقة إنشاد ديني، وهي من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج محمد الخولي”.

وعبَّرت سوسن بدر عن سعادتها بردود الأفعال الطيبة تجاه الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” الذي يُعرض حالياً. وقالت: “إن هذا العمل الفني له عشق خاص في قلبي، لذلك كنت أنتظر بفارغ الصبر رد فعل الجمهور، لافتة إلى أن الجزء الثالث من (أبو العروسة)، مليء بالمفاجآت”.

ووجهت سوسن الشكر لزملائها في العمل، والذين أسعدوها وحرصوا على إدخال البهجة إلى قلوب الجمهور.

يشارك في بطولة الجزء الثالث من “أبو العروسة” سيد رجب، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، محمود حجازي، وكارولين عزمي، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

يذكر أن آخر ظهور تلفزيوني لسوسن بدر كان في مسلسل “نقل عام”، الذي انتهى عرضه قبل أيام، وشاركها بطولته محمود حميدة، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، ومحسن محيي الدين، وهو من تأليف ورشة كتابة وإخراج عادل أديب. ويناقش قضية التمييز بين إنجاب الأولاد والبنات، وجسَّدت من خلاله شخصية سيدة مطلقة تعاني وأبناؤها بسبب ترك زوجها لهم، ويجسِّد محمود حميدة، شخصية سائق بهيئة النقل العام.