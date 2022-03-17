تأجيل جراحة الفنان سمير صبري.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد مصدر مطلع على الحالة الصحية للفنان المصري سمير صبري على أن التأخير في إجراء عمليته الجراحية في القلب يأتي بسبب كبر سنه حيث يناهز 80 عاماً، مشيراً إلى أن الإصابة بالأمراض المزمنة مع تقدم العمر تتسبب في صعوبة إجراء مثل هذه العمليات الخطرة.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أنه من المتوقع أن يجري “صبري” عملية تغيير الصمام الميترالي في القلب قبل شهر رمضان، فيما سيكون الفريق الطبي قد أنهى كافة الفحوصات لإجراء العملية دون خطر على حياته. وقال المصدر أن “صبري” يعتمد على معنوياته المرتفعة في ظل الاهتمام الكبير من محبيه وكافة أجهزة الدولة، كما أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تواصل معه للاطمئنان على حالته الصحية.

وأشار المصدر إلى أنه بعد إجراء العملية سيحتاج الفنان سمير صبري إلى فترة نقاهة داخل المستشفى تمتد إلى شهر إضافي تقريباً، خاصة مع صعوبة العملية وخوف الأطباء من خروجه بعد العملية مباشرة.

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبري دخل إلى المستشفى منذ نحو شهرين للعلاج من تبعات إصابته بمرض السرطان، وتم نقله من أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة إلى أحد المجمعات الطبية التابعة للقوات المسلحة المصرية لاستكمال علاجه وإجراء العملية الدقيقة.

وقضى “صبري” أكثر من 60 عاماً من عمره في الفن بين الإعلام والغناء والسينما.