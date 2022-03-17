شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله لـ"الخليج 365": أنا بخير وبصور مسلسل "دايما عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى النجم الكبير صلاح عبدالله الأخبار التي ترددت عن شائعة، وفاته قائلا في تصريحات لـ"الخليج 365":" مش عارف الناس بتجيب الأخبار دى منين بصراحة وأنا بخير وزى الفل، واستكمل تصوير مسلسل "دايما عامر" المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل وهو من بطولة مصطفى شعبان وآخرين".

ويجسد مصطفى شعبان فى المسلسل شخصية "مستر عامر" الأخصائى الاجتماعى للمدرسة، ويعود شعبان فى المسلسل للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسلى "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، صلاح عبد الله، لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعى، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب.