بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد دينا الشربيني على أنغام أغنية لعمرو دياب

كتب امير فتحي في الخميس 17 مارس 2022 08:52 مساءً - حرصت الإعلامية ” بوسي شلبي ” على معايدة الفنانة ” دينا الشربيني ” بمناسبة عيد ميلادها في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

حيث نشرت بوسي شلبي مقطع فيديو يعود تاريخه لأكثر من عامين من احتفالها ودينا الشربيني بعيد ميلادهما الذي يوافق السابع عشر من شهر مارس .

وشهد هذا الاحتفال حضور مجموعة من نجوم الفن منهم : فيفي عبده وناهد السباعي ونيللي كريم وغيرهم .

وظهر كل هؤلاء النجوم وهم يرقصون على أنغام أغنية ” برج الحوت ” للفنان ” عمرو دياب ” في احتفالهم بعيد ميلاد دينا الشربيني وبوسي شلبي .

وكتبت الإعلامية المصرية بوسي شلبي في تعليقها على المقطع : ” كل سنة وانتي طيبة يا حوتة ” .