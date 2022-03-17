كتب امير فتحي في الخميس 17 مارس 2022 08:52 مساءً - حرصت الإعلامية ” بوسي شلبي ” على معايدة الفنانة ” دينا الشربيني ” بمناسبة عيد ميلادها في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
حيث نشرت بوسي شلبي مقطع فيديو يعود تاريخه لأكثر من عامين من احتفالها ودينا الشربيني بعيد ميلادهما الذي يوافق السابع عشر من شهر مارس .
وشهد هذا الاحتفال حضور مجموعة من نجوم الفن منهم : فيفي عبده وناهد السباعي ونيللي كريم وغيرهم .
وظهر كل هؤلاء النجوم وهم يرقصون على أنغام أغنية ” برج الحوت ” للفنان ” عمرو دياب ” في احتفالهم بعيد ميلاد دينا الشربيني وبوسي شلبي .
وكتبت الإعلامية المصرية بوسي شلبي في تعليقها على المقطع : ” كل سنة وانتي طيبة يا حوتة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد دينا الشربيني على أنغام أغنية لعمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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