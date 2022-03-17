الدوقة كاميلا تعاني من أزمة صحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألغت دوقة كورنوال كاميلا مهمة رسمية كان من المفترض أن تتواجد بها يوم أمس الأربعاء في 16 مارس/ آذار 2022 بعد تعرضها لوعكة صحية.

وقد أعلن عن ذلك قصر كلارينس في بيان رسمي كشف عن إلغاء زيارة دوقة كورنوال الرسمية إلى شلتنهام، والتي كان من المقرر أن تكون يوم أمس.

وقد ورد في البيان أن دوقة كورنوال البالغة من العمر 74 عاماً، كان من المقرر أن تزور شلتنهام لحضور مهرجان شلتنهام الخاص بسباقات الخيول لتقديم الجوائز للفائزين في السباق، إلا أنها قررت إلغاء الزيارة في اللحظات الأخيرة؛ لأنها تعاني من تبعات إصابتها بعدوى فيروس كورونا، التي أصيبت بها في وقت سابق من هذا العام عن طريق العدوى من زوجها الأمير تشارلز.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى هذا الأسبوع التي تلغي فيها كاميلا ارتباطات رسمية، حيث قامت بإلغاء حضورها للقاء رسمي إلى جانب زوجها الأمير تشارلز، بالمفوضين الساميين وموظفي أمانة الكومنولث، في مساء يوم الإثنين في 14 مارس/ آذار 2022.

وكان قصر “كلارنس هاوس” قد أعلن إصابة كاميلا، زوجة الأمير تشارلز وريث عرش بريطانيا، بفيروس كورونا (كوفيد 19) بعد أيام من إصابة زوجها الأمير تشارلز في منتصف شهر فبراير.

وورد في بيان القصر: “صاحبة السمو الملكي دوقة كورنويل ثبتت إصابتها بكوفيد 19، وهي في عزل ذاتي، نواصل اتباع الخطوط الإرشادية للحكومة”.

والتقطت كاميلا عدوى الفيروس من زوجها الذي أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية قبلها بأيام.

وكان الأمير تشارلز قد شارك منذ أيام مع زوجته كاميلا دوقة كورنوال، التي أعلنت الملكة مؤخراً عن رغبتها في أن تُعرف “كاميلا” باسم الملكة القرين، عندما يتولى “تشارلز” العرش يوماً ما بيوم الكومنولث.

وكان الأمير وليام وكيت ميدلتون حاضرين أيضاً. عندما وصل الزوجان الملكيان، أعطى ويليام قبلة لكاميلا على الخدين، وفعلت كيت نفس الشيء مع والد زوجها ثم كاميلا. ثم تجاذب الزوجان أطراف الحديث بينما كانا ينتظران شق طريقهما في الممر.