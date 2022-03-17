فرقة BTS مفاجأة حفل جوائز غرامي لعام 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الحساب الرسمي لحفل الـ غرامي Recording Academy / GRAMMYs على تويتر، مشاركة فرقة BTS الكورية بالحفل حضورياً على المسرح يوم الأحد في 3 أبريل/ نيسان المقبل.

كما كشفت الأكاديمية عن أسماء العديد من النجوم الذين سيقدمون وصلات غنائية على المسرح في حفل توزيع جوائز الغرامي بدورته الـ64، ومن بين الأسماء: النجمة بيلي إيليش، أوليفيا رودريجو، ليل ناس إكس مع جاك هارلو؛ إضافة إلى براندي كارلايل وإخوان أوزبورن.

وكانت فرقة البوب الكورية الشهيرة BTS قد حققت رقماً قياسياً جديداً في سجل الفعاليات المنقولة مباشرة على شاشات دور السينما؛ حيث حطمت الأرقام بعائدات بلغت 32.6 مليون دولار من بث حفلها الذي أقيم في سيؤول، وبث في صالات السينما في جميع أنحاء العالم.

وأقيم الحفل يوم السبت المنصرم في 12 مارس/ آذار 2022 في العاصمة الكورية الجنوبية، ضمن جولة الفريق الشهير، وعُرض مباشرةً على 3711 صالة سينما في 75 دولة، بحسب ما ذكرت مجلة “فاريتي”.

كما ورد في تقرير المجلة، أن إجمالي إيرادات تذاكر حضور الحفل بلغ في 803 صالات من مسارح السينما في أميركا الشمالية 6.84 ملايين دولار، بمتوسط معدل 8.500 دولار لكل سينما، وعلى ذلك فإنه ثاني أفضل متوسط معدل بعد فيلم “ذا باتمان”، الذي حقق 15.621 دولاراً.

وقد عرض الحفل في أقل من 1000 صالة سينما، ورغم ذلك احتل قائمة أعلى 5 مراكز في إيرادات السينما الأميركية نهاية الأسبوع الأخير؛ حيث حل في المركز الثالث بعد فيلم “ذا باتمان”، الذي حقق 66 مليون دولار من عرضه في 4417 سينما، وفيلم توم هولاند “أنشارتد”، الذي حقق 9.2 ملايين دولار من عرضه في 3725 صالة سينما في أميركا الشمالية.

وكانت الأكاديمية الوطنية الأميركية لتسجيل الفنون والعلوم بالتعاون مع شبكة “سي.بي.إس”، قد أعلنت أن موعد حفل توزيع جوائز غرامي سيكون الثالث من نيسان/أبريل المقبل في لاس فيغاس للمرة الأولى.

وكان منظمو حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقي السنوي، الذي كان من المقرر إقامته في وقت لاحق من هذا الشهر في لوس أنجلوس الولايات المتحدة، قد ألغوا الحفل حتى إشعار آخر؛ مشيرين إلى أن تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد هو السبب، على الرغم من أنهم كانوا يأملون في العودة هذا العام إلى شيء أقرب إلى الاحتفال التقليدي مع جمهور كبير.

وأصدروا بياناً جاء فيه: “بعد دراسة وتحليل دقيقين مع مسؤولي المدينة والولاية وخبراء الصحة والسلامة ومجتمع الفنانين والعديد من شركائنا، أجلت الأكاديمية وشبكة CBS حفل توزيع جوائز غرامي السنوي رقم 64”.

وأضاف البيان: “تظل على رأس أولوياتنا صحة وسلامة مجتمعنا الموسيقي والجمهور والمئات من الأشخاص الذين يعملون بلا كلل لإنتاج عرضنا”.

وتابع: “نظراً لعدم اليقين بشأن المتحور أوميكرون؛ فإن إقامة الحفل في 31 يناير ينطوي على الكثير من المخاطر، نتطلع إلى الاحتفال بأكبر ليلة موسيقية في موعد بالمستقبل، وسيتم الإعلان عنه قريباً”.

وسيقدم الكوميديان تريفور نوح الحفل الذي سيبث على الهواء مباشرة MGM Grand Garden Arena.

وفيما يتعلق بجوائز غرامي؛ فإن أبرز المرشحيين هم: جون باتيست11 ترشيحاً، يليه جاستن بيبر بـ8 ترشيحات، ودوجا كات وH.E.R بنفس العدد، ومن ثم بيلي إيليش بـ7 ترشيحات، وأوليفيا رودريغو بنفس العدد؛ حيث حصلت الأخيرة على ترشيحات في كل فئة من الفئات الأربع الكبرى لجائزة جرامي: الألبوم والتسجيل والأغنية لهذا العام، وأفضل فنان جديد تماماً كالنجم FINNEAS.

وكان اللافت أيضاً ترشيح النجمة العالمية سيلينا غوميز عن ألبومها باللغة الأسبانية Revelación لفئة أفضل ألبوم لاتيني Pop Album.