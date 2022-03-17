“أمي جنة”.. حسين الجسمي يعايد الأمهات بأغنية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بمناسبة عيد الأم، طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان “أمي جنة”، عبر المواقع الموسيقية وقناته في موقع “يوتيوب”.

أغنية “أمي جنة” جاءت برؤية حسين الجسمي الموسيقية وألحانه، ومن كلمات الشاعر كرار الدلفي، وتوزيع زيد عادل، ومكس وماستر م. جاسم محمد.

وعبّر “الجسمي” من خلال الأغنية عن المشاعر الجياشة والحب الاستثنائي للأم، وبأسلوب جديد إذ وصفها بإحساس جميل وكلمات معبرة، قائلًا: “أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير اشوف، أمي دنيا وبيها اطوف، أمي دكتوره ودوا، أمي اعز من الهوا، أمي ما تعرف حقد، أمي أحلى من الورد”.

وحصدت أغنية “أمي جنة” تفاعلًا واسعًا فور صدورها فاقتحمت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا (Trending) على موقع “يوتيوب”، محققةً نسبة مشاهدة مرتفعة في ساعات قليلة.