حسين فهمي يعلق على أنباء زواجه من أنغام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بضحكةٍ استمرت لثوانٍ، وبتعليقٍ مشابهٍ لذلك الذي أطلقته النجمة المصرية أنغام، ردَّ مواطنها الممثل حسين فهمي على شائعة زواجه من الأولى.

وفي التفاصيل، أطلق النجم المصري ضحكةً طويلة، لدى إجابته عن سؤال وجهته له لإعلامية بسنت شمس الدين عن تلك الشائعة، مشيراً إلى أنها شائعة “مضحكة”، تماماً كما قالت أنغام قبل أيام، لدى سؤالها عن تلك الشائعة ومدى صحتها.

وتابع النجم المصري أن أنغام صديقة عزيزة ويحبها ويحب أغانيها وفنها، مضيفاً أن “السوشيال ميديا” تحب أن “تتسلى”، وهو ما يجعلهم يطلقون الشائعات حول النجوم.

وجاء نفي برنس الشاشة العربية لتلك الشائعة، بعد أيام من انتشارها الذي تزامن مع وجود فهمي في مدينة الأقصر، لتكريمه ضمن فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، على الرغم من وجود زوجته نادية محرم إلى جانبه.

وكانت أنغام قد نفت أيضاً تلك الشائعة، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامته على هامش حفلها في مهرجان “فبراير الكويت”، حيث أجابت حينها على سؤالٍ بهذا الخصوص أن رد فعلها عندما سمعت تلك الأنباء كان الضحك، لتحسم الجدل من جهتها.

وعلى صعيد تولي حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي للمرة الثانية، أكد النجم المصري أنه يريد الاستمرار في بناء المهرجان، واستكمال مسيرة المنتج والسيناريست محمد حفظي في المهرجان.

وأضاف الممثل المصري أنه وافق على تولي المهمة بسعادة، وأنه سيعلن خطة المهرجان في مؤتمر صحافي قريباً.

وكانت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، أصدرت منذ يومين قرارًا بتولي حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 لعام 2022، خلفاً للمنتج والسيناريست محمد حفظي.

وأوضحت في قرارها ذلك أنها ستقيم حفلاً بهذه المناسبة في تقليد جديد، يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الرئيس الجديد الفنان حسين فهمي، والرئيس القديم المنتج محمد حفظي.