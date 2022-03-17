تعليقاً على انتقاده ويجز.. هاني شاكر: رأيي ولا يمثّل “الموسيقيين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد توجيهه الانتقادات الى مطرب الراب ويجز، بسبب إطلالته الغريبة في حفله بـ”موسم الرياض”، عاد نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر ليؤكد أن تعليقه على إطلالة ويجز هو رأي شخصي ولا علاقة له بالنقابة، وذلك بعدما ربط البعض بين تعليق شاكر واتخاذ النقابة إجراءً ضد ويجز.

وكتب شاكر في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قائلاً: “تعليقاً على الرأي اللي قلته أمس عن ويجز ومظهره الأخير أكرر وأؤكد إن ده رأيي الشخصي وبعيد النقابة، وهذا لمن اختلط عليه الأمر”.

وكان هاني شاكر قد انتقد إطلالة الرابر ويجز في حفله بـ”موسم الرياض”، والتي أثار جدلاً واسعاً من خلالها وتعرّض للانتقادات… وكتب في منشور عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” مبدياً استنكاره ومنتقداً مظهر ويجز في “موسم الرياض”: “بعدما سُئلت أكثر من مرة عن صورة ويجز الأخيرة واللوك الغريب ورأيي الشخصي أن فالنتينو خسر الكثير بعد هذا المظهر المضحك والمبكي في الوقت نفسه”.