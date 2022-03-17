يسرا توجه رسالة مؤثرة لجمهورها.. “على طول في ظهري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة يسرا عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة جديدة لها، وجّهت من خلالها رسالة مؤثرة الى جمهورها بعد احتفالهم بيوم ميلادها، وعلّقت على الصورة بالقول: “كلام الدنيا ميوصفش مدى سعادتي وامتناني وشكري على الحب اللي شوفته وحسيته من كل الناس بدون استثناء… أهلي وحبايبي وأصحابي وعيلتي التانية “جمهوري” اللي على طول في ظهري”.

وأضافت: “أنا بجد محظوظة بيكم وبحبكم. بشكر ربنا كل يوم على نعمة وجودكم في حياتي وعلى حبكم ومشاعركم الصادقة ودعائكم المستمر ليا… ربنا يسعدكم أضعاف ما دايماً بتسعدوني ويخليكم ليا يا أغلى الناس ألف بوسة وبوسة ليكم كلكم”.

وتواصل يسرا تصوير دورها في المسلسل الرمضاني الجدبد “أحلام سعيدة”، والذي تجسد فيه لأول مرة دور سيدة أرستقراطية ذات حس كوميدي… وتدور أحداثه حول مجموعة من النساء اللواتي تجمع بينهن صداقة، وخلال الأحداث نتعرف على الجانب الشخصي لكلٍ منهن، ويشارك يسرا في بطولة المسلسل الفنانون: غادة عادل، مي كساب، انتصار، شيماء سيف، وهو من إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل.