فيديو – رحمة رياض تُهدي جمهورها “ساعة رمل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة العراقية رحمة رياض أغنيتها الجديدة باللهجة اللبنانية “ساعة رمل” على طريقة الفيديو كليب، وحمل العمل توقيع المخرج رامي نبهى.

الأغنية من كلمات علي المولى وألحان محمود عيد وتوزيع إليا نسطا وتقول كلماتها: “عغيابك أنا ساعة رمل كل شويّي عم بِنقص كل شي فيّي عم يِخلص مين قلّي نسيانك سهل”.

وأعلنت رحمة رياض عن صدور فيديو كليب “ساعة رمل” من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” قائلةً: “فيديو كليب أغنيتي الجديدة باللهجة اللبنانية ساعة رمل الآن متوفرة على يوتيوب أتمنى تحبوها”.

يذكر أن آخر أعمال رحمة رياض الفنية كانت أغنية “الكوكب” باللهجة العراقية وحققت أكثر من 110 مليون مشاهدة خلال 7 أشهر فقط من صدورها على قناتها في موقع “يوتيوب”.